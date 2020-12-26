السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 14455 إصابة جديدة بكورونا



برلين 11 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 26 ديسمبر 2020 م واس

سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 14455 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم أنه بذلك ارتفع إجمالي المصابين إلى مليون و627103 حالات، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 29422 حالة.

// انتهى //

10:29ت م

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برلين 11 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 26 ديسمبر 2020 م واسسجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 14455 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و240 وفاة.وأوضح معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم أنه بذلك ارتفع إجمالي المصابين إلى مليون و627103 حالات، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 29422 حالة.// انتهى //10:29ت م0018

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