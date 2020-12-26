السعودية اليوم / "المركز الوطني للأرصاد" : أمطار رعدية على محافظات ينبع والعلا وبدر وخيبر



المدينة المنورة 11 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 26 ديسمبر 2020 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظات ينبع والعلا وبدر وخيبر تضمن أمطاراً رعدية.

وبين المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة الـ11 مساء.

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10:07ت م

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