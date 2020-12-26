السعودية اليوم / أمطار على محافظة الوجه ومراكزها



الوجه 11جمادى الاول 1442ه الموافق 26 ديسمبر 2020 م واس

هطلت فجر اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة الوجه ومراكزها شملت مركز خرباء والكر والنابع.

كما هطلت صباح اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على مراكز النشيفة والفارعة وأبو القزاز.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

10:05ت م

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