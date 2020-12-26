السعودية اليوم / اليابان تسجل 5 إصابات بسلالة كورونا المكتشفة في بريطانيا



طوكيو 11 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 26 ديسمبر 2020 م واس

سجّلت اليابان خمس حالات إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس

وأوضح وزير الصحة نوريهيسا تامورا في مؤتمر صحفي أمس أن خمسة أشخاص دخلوا حجرًا صحيا بعد تأكيد إصابتهم فور وصولهم من بريطانيا خلال الفترة ما بين 18 و21 ديسمبر.

وبيّنت وزارة الصحة اليابانية أن رجلا في الستينيات من عمره شعر بالتعب، فيما لم تظهر على الأربعة الآخرين أي أعراض.

// انتهى //

08:05ت م

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طوكيو 11 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 26 ديسمبر 2020 م واسسجّلت اليابان خمس حالات إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها في بريطانيا.وأوضح وزير الصحة نوريهيسا تامورا في مؤتمر صحفي أمس أن خمسة أشخاص دخلوا حجرًا صحيا بعد تأكيد إصابتهم فور وصولهم من بريطانيا خلال الفترة ما بين 18 و21 ديسمبر.وبيّنت وزارة الصحة اليابانية أن رجلا في الستينيات من عمره شعر بالتعب، فيما لم تظهر على الأربعة الآخرين أي أعراض.// انتهى //08:05ت م0012

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