السعودية اليوم / المكسيك تسجل 9679 إصابة جديدة بكورونا و665 وفاة



مكسيكو سيتي 11 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 26 ديسمبر 2020 م واس

قالت وزارة الصحة المكسيكية يوم امس الجمعة إنها سجلت 9679 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وارتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و372243 حالة والوفيات إلى 121837.

// انتهى //

07:42ت م

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مكسيكو سيتي 11 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 26 ديسمبر 2020 م واسقالت وزارة الصحة المكسيكية يوم امس الجمعة إنها سجلت 9679 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و665 وفاة، انخفاضا من 12485 إصابة و861 وفاة في اليوم السابق.وارتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و372243 حالة والوفيات إلى 121837.// انتهى //07:42ت م0005

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