شاهد..أمطار غزيرة وحبات برد بحائل فجر اليوم

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الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):وثق مواطن مقطع فيديو للحظة هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات البرد، جنوب حائل، فجر اليوم السبت.
وكان أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبد الله المسند، توقع كتلة هوائية آسيوية قارية باردة تتوغل ناحية أجواء المملكة من الباب الشمالي الشرقي، تهوي بدرجة حرارة رفحاء إلى الصفر المئوي فجر اليوم.
كما توقع أن تحظى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، ومكة المكرمة، وحائل، وتبوك، والجوف والقصيم، والحدود الشمالية بأمطار شتوية متفرقة، ذروتها قد تكون في حدود مثلث المدينة، وينبع ورابغ.
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