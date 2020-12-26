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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): جددت الإدارة العامة للمرور، نشر خطوات إسقاط المركبة القديمة من السجلات. جددت الإدارة العامة للمرور، نشر خطوات إسقاط المركبة القديمة من السجلات. وأوضحت الإدارة، أنه يشترط تسديد المخالفات المرورية، وأن تكون الاستمارة سارية، وإحضار ورقة بيع المركبة لمحلات التشليح مرفقة باللوحات والاستمارة.

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