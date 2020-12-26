مركز الملك عبدالله المالي يعلن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة

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يعلن مركز الملك عبدالله المالي بالرياض عن توفر وظائف إدارية وهندسية (للسعوديين فقط) من حملة البكالوريوس مع الخبرة بالمسميات والشروط التالية:

– مدير المشاريع الخاصة (Special Project Manager)

المتطلبات: بكالوريوس في أي من التخصصات الإدارية أو العلمية مع ماجستير (إدارة أعمال) وخبرة 9 سنوات تتضمن خبرة في نفس المجال.

الوصف الوظيفي: القيادة التنفيذية للتطوير والتكامل والتشغيل والتحسين المستمر للبنية التحتية للأعمال وتنفيذ البرامج المتكاملة لتحقيق الأهداف.

– أخصائي التخطيط الحضري (Urban Planning Specialist)

المتطلبات: بكالوريوس (هندسة معمارية، التخطيط الحضري، العمارة والبناء) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

الوصف الوظيفي: تصميم وتطوير وتعزيز الخطط والبرامج لتحقيق أفضل استخدام ممكن لأراضي مدينة الملك عبدالله المالية وتقسم المناطق.

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– إتقان اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– توفر المهارات الأخرى الموضحة في الوصف الوظيفي.

نبذة عن المركز:

مركز الملك عبدالله المالي (KAFD) من أكبر مشاريع الرياض القائمة والوحيد من نوعه في الشرق الأوسط،، يتكون المركز من (59) ناطحة سحاب وتبلغ مساحته (1,6) مليون متر مربع شمال الرياض. ويهدف لتحويل الرياض إلى عاصمة الشرق الأوسط الاقتصادية من خلال استيعاب الموظفين ذوي التأهيل العالي من العاملين في القطاعات المالية وتحويل المقار الرئيسية لهيئة السوق المالية وتداول والبنوك والمؤسسات المالية والاستشاريين الماليين والمحاسبين ومقدمي الخدمات التقنية للعمل في مكان واحد.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: http://bit.ly/2Jmv2Ty

Source wadhefa

