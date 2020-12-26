بعد ولي العهد.. مقاطع توثق لحظة تلقي مسؤولين ووزراء لقاح كورونا

بعد أيام قليلة من بدء حملة التطعيم التي أطلقتها المملكة ضد فيروس كورونا المستجد؛ تلقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعدد من المسؤولين؛ الجرعة الأولى من لقاح فايزر، مشيرين إلى عدم وجود آثار جانبية.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مقطع فيديو لولي العهد الأمير محمد بن سلمان وهو يتلقى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وعلق الدكتور فهد الخضيري عالم الأبحاث الأستاذ في المسرطنات، عبر حسابه على «تويتر»، على تلقي ولي العهد جرعة اللقاح، قائلًا: «الشكر لقيادتنا القدوة لنا في الاحتراز والوقاية بإذن الله من الجائحة».

وعلى المنوال نفسه، تلقى الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة الجرعة الأولى من لقاح كورونا، بينما علق عبر حسابه على «تويتر» قائلُا: «قاد سمو سيدي ولي العهد معركة السعوديين ضد (كوفيد-19).. واليوم نحصد مكتسبات جهوده ورؤيته.. حفظك الله للوطن ومستقبله وشعبه».

وكذلك تلقى الأمير فهد بن خالد الرئيس الشرفي للنادي الأهلي الجرعة الأولى من لقاح كورونا، بينما قال المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه: «أخذت الجرعة الأولى من لقاح pfizer-Biontech ... والحمد لله الأمور تمام ولم أشعر بأي شيء.. وأدعوكم إلى المسارعة بأخذه».

بينما قال عبدالوهاب الدعجم رجل الأعمال، عبر حسابه على «تويتر»: «أخذت –ولله الحمد– لقاح كورونا اليوم.. أسأل الله أن يجعله تحصين خير.. وزارة الصحة وأبطال الصحة على هذا الترتيب والتنظيم الرائع».

ي السياق ذاته، قال وزير الصحة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة: «أتقدم بالشكر والعرفان لسمو ولي العهد على حرصه ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين، وتوجيهاته الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم».

وأضاف الربيعة: «ما نراه اليوم من مكتسبات تحققت للمملكة منذ بداية الجائحة؛ هو امتداد لأحد أهم السياسات ضمن رؤية 2030، وهي سياسة الوقاية خير من العلاج التي تمثلت في تكثيف الإجراءات الاحترازية الاستباقية، وتأكيد أن صحة الإنسان أولًا، وتوفير اللقاح الآمن والمعتمد دوليًّا في وقت قياسي، وتوفيره للمواطنين والمقيمين؛ ما جعل المملكة من أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كورونا».

وكانت المملكة أطلقت يوم 17 ديسمبر2020م، حملة تطعيم جماعي ضد عدوى فيروس كورونا بلقاح تطوره شركتا فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية.

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