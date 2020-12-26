راصد جوي: سحب ممطرة مصحوبة برياح شديدة على بعض مناطق المملكة خلال ساعات

تشتد الحالة الجوية بدءًا من فجر الأحد
توقَّع الراصد الجوي علي الحربي أن تشهد العديد من مناطق المملكة، سحبًا ممطرة، مصحوبة برياح شديدة خلال الساعات القليلة المقبلة حتى فجر الأحد.
وعبر حسابه على «تويتر»، أشار إلى أنه «بدايةً من مساء غدٍ السبت؛ سوفت تنشأ سحب ممطرة مع هدوء الرياح، لافتًا إلى أنه «من فجر غد حتى ساعات الظهر، ستهدأ الرياح الشرقية والجنوبية؛ ما يهيئ الأجواء لنشوء سحب ممطرة. وهذا ما أظهرته الخرائط الجوية».
ولفت الحربي إلى أنه بدايةً من فجر الأحد، سيستمر اندفاع الموجات العلوية، وتشتد وتيرة الحالة الجوية، وربما تكون أشد فتراتها».
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