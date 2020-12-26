السعودية اليوم / كوريا الجنوبية : تسجيل أكثر من 1100 إصابة بفيروس كورونا



سيئول 11 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 26 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 1132 إصابة جديدة بكورونا في الـ 24 ساعة الماضية ، من بينها 1104 إصابات محلية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 55902 ، وفقًا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وارتفعت حصيلة الوفيات بمقدار 20 وفاة لتصل إلى 793 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين خرجوا من الحجر الصحي بعد التعافي الكامل 38532 مريضا، بزيادة 484 مريضا عن اليوم السابق.

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06:13ت م

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