شكرا لمتابعة خبر عن أول تعليق لوزير الثقافة بعد تلقيه اللقاح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نشر وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، صورته أثناء تلقيه الجرعة الأولى من لقاح فيروس نشر وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، صورته أثناء تلقيه الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا وعلق الأمير بدر قائلا: " قاد سمو سيدي ولي العهد معركة السعوديين ضد "كوفيد-19"، واليوم نحصد مكتسبات جهوده ورؤيته، حفظك الله للوطن ومستقبله وشعبه ". يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، تلقيا أيضًا الجرعة الأولى من اللقاح أمس الجمعة.

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