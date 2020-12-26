شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل الحالة الصحية لنعجة القصيم التي عُثر عليها بجانب صندوق قمامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

كشف الطبيب البيطري، جهاد الخراز، عن حالة النعجة التي عثر عليها قبل أيام ملقاة بجانب صندوق قمامة في القصيم.

وأوضح الخراز أنه قام بإسعاف النعجة بوضع محاليل وريدية، وهو ما أدى إلى تحسن حالتها بشكل مؤقت لمدة يومين.

وأشار إلى أنها تعاني من التهاب رئوي شديد وإهمال عام على مستوى الجانب الصحي، مرجحًا أن النعجة متروكة بجوار صندوق القمامة منذ أكثر من 3 أيام، وهو ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية مجددًا.

وشدد على أهمية الرفق بالحيوان، كونه مطلب مهم للحفاظ على حياة هذه الكائنات.