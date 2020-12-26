شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل الحالة الصحية لنعجة القصيم التي عُثر عليها بجانب صندوق قمامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):كشف الطبيب البيطري، جهاد الخراز، عن حالة النعجة التي عثر عليها قبل أيام ملقاة بجانب صندوق قمامة في القصيم.
وأوضح الخراز أنه قام بإسعاف النعجة بوضع محاليل وريدية، وهو ما أدى إلى تحسن حالتها بشكل مؤقت لمدة يومين.
وأشار إلى أنها تعاني من التهاب رئوي شديد وإهمال عام على مستوى الجانب الصحي، مرجحًا أن النعجة متروكة بجوار صندوق القمامة منذ أكثر من 3 أيام، وهو ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية مجددًا.
وشدد على أهمية الرفق بالحيوان، كونه مطلب مهم للحفاظ على حياة هذه الكائنات.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل الحالة الصحية لنعجة القصيم التي عُثر عليها بجانب صندوق قمامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.