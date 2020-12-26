شكرا لمتابعة خبر عن آل الشيخ يكشف عن حالته بعد 6 ساعات من تلقيه اللقاح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، اليوم السبت، عن حالته بعد مرور 6 ساعات من تلقيه اللقاح ضد فيروس كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، اليوم السبت، عن حالته بعد مرور 6 ساعات من تلقيه اللقاح ضد فيروس كورونا وقال آل الشيخ: "الحمدالله ٦ ساعات وما احس بشي حتى مكان الإبرة ماحس فيه بشيء ". ودعا آل الشيخ المواطنين والمقيمين بالمسارعة لتلقي اللقاح. شاهد أيضًا:

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