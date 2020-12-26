حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت في المملكة

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بمشيئة الله تعالي يتوقع هطول امطار رعدية من متوسطة الى غزيزة مسبوقة برياح سطحية مثيرة للاتربة والغبار على مناطق حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة تشمل السواحل من تلك المناطق في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة مصحوبة برياح نشطة على مناطق الشمالية والوسطي والشرقية كذلك على منطقة نجران.





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