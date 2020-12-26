بالفيديو.. وزير الداخلية يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

تلقى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، الجمعة، الجرعة الأولى من لقاح كوفيد–19، ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد–19 التي تنفذها وزارة الصحة.

ونشرت وزارة الداخلية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الجمعة، مقطع فيديو وصورًا لوزير الداخلية أثناء تلقيه لقاح كورونا.

كما تلقى وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، الجمعة، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد–19).

ونشر وزير الثقافة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة، تظهر لحظة تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح.

وقال وزير الثقافة، في تغريدة له: «قاد سمو سيدي ولي العهد معركة السعوديين ضد (كوفيد–19)، واليوم نحصد مكتسبات جهوده ورؤيته.. حفظك الله للوطن ومستقبله وشعبه».

وكان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تلقى في وقت سابق اليوم، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد– 19)؛ وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد–19 التي تنفذها وزارة الصحة.

من جهته، قال معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة: «أتقدم بالشكر والعرفان لسمو ولي العهد على حرصه ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين، وتوجيهاته الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم. وما نراه اليوم من مكتسبات تحققت للمملكة منذ بداية الجائحة هو امتداد لأحد أهم السياسات ضمن رؤية 2030، وهي سياسة (الوقاية خير من العلاج) التي تمثلت في تكثيف الإجراءات الاحترازية الاستباقية، وتأكيد أن صحة الإنسان أولًا، وتوفير اللقاح الآمن والمعتمد دوليًّا في وقت قياسي، وتوفيره للمواطنين والمقيمين؛ ما جعل المملكة من أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كورونا».