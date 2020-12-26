السعودية اليوم / فرنسا تسجّل أول إصابة بالطفرة البريطانية من كوفيد-19



باريس 10جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 25ديسمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحّة الفرنسية اليوم تسجيل أول إصابة بطفرة

وأضافت أنّه عاد "من لندن في 19 ديسمبر" ليتبيّن بعد يومين أنّه مصاب بالمرض، مشيرة إلى أنّ "هذه أول حالة من الطفرة الجديدة من كوفيد-19" تسجّل في فرنسا.

وتتميّز الطفرة البريطانية من كوفيد-19 بأنّها معدية أكثر من السلالة الأصلية للفيروس.

// انتهى //

03:13ت م

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باريس 10جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 25ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحّة الفرنسية اليوم تسجيل أول إصابة بطفرة فيروس كورونا المستجد ّ التي ظهرت في بريطانيا، مشيرة إلى أنّ المصاب مواطن فرنسي عاد مؤخّراً من المملكة المتّحدة إلى مدينة تور (وسط) حيث يخضع للحجر المنزلي.وأضافت أنّه عاد "من لندن في 19 ديسمبر" ليتبيّن بعد يومين أنّه مصاب بالمرض، مشيرة إلى أنّ "هذه أول حالة من الطفرة الجديدة من كوفيد-19" تسجّل في فرنسا.وتتميّز الطفرة البريطانية من كوفيد-19 بأنّها معدية أكثر من السلالة الأصلية للفيروس.// انتهى //03:13ت م0102

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