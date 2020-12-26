السعودية اليوم / مصرع العشرات من الأشخاص وإنقاذ 7 آخرين في بحيرة البرت في أوغندا



كينشاسا 10 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 25 ديسمبر 2020 م واس

لقي 33 شخصًا حتفهم غرقًا، اليوم، جرّاء انقلاب قارب ركاب في بحيرة "ألبرت" الحدودية بين أوغندا والكونغو الديمقراطية، وإنقاذ 7 آخرين.

وأضاف بيان صادر عن احد زعماء منطقة " وانجونجو" فيتال ادوبانجا، التابعة للاقليم " ايتوري" شمال شرقي الكونغو الديمقراطية، أن القارب الذي كان في طريقه من أوغندا إلى الكونغو الديمقراطية واجه رياحًا عاتية، وغرق إثر ذلك بالقرب من بلدة كولوكوتو.

وبيّن أدوبانجا في البيان أن القارب كان يحمل تجارًا كونغوليين، حوصروا في أوغندا بسبب تفشي فيروس

// انتهى //

02:23ت م

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كينشاسا 10 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 25 ديسمبر 2020 م واسلقي 33 شخصًا حتفهم غرقًا، اليوم، جرّاء انقلاب قارب ركاب في بحيرة "ألبرت" الحدودية بين أوغندا والكونغو الديمقراطية، وإنقاذ 7 آخرين.وأضاف بيان صادر عن احد زعماء منطقة " وانجونجو" فيتال ادوبانجا، التابعة للاقليم " ايتوري" شمال شرقي الكونغو الديمقراطية، أن القارب الذي كان في طريقه من أوغندا إلى الكونغو الديمقراطية واجه رياحًا عاتية، وغرق إثر ذلك بالقرب من بلدة كولوكوتو.وبيّن أدوبانجا في البيان أن القارب كان يحمل تجارًا كونغوليين، حوصروا في أوغندا بسبب تفشي فيروس كورونا ، وحاولوا العودة عبر بحيرة "ألبرت" إلى البلاد.// انتهى //02:23ت م0100

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