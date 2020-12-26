السعودية اليوم / البرازيل تسجل 22967 إصابة جديدة بفيروس كورونا



ريو دي جانيرو 10جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 25ديسمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إنها سجلت 22967 إصابة جديدة بفيروس

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى سبعة ملايين و448560، ويبلغ مجمل الوفيات 190488.

// انتهى //

02:12ت م

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ريو دي جانيرو 10جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 25ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إنها سجلت 22967 إصابة جديدة بفيروس كورونا و482 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى سبعة ملايين و448560، ويبلغ مجمل الوفيات 190488.// انتهى //02:12ت م0099

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