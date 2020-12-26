السعودية اليوم / مصرتسجل 1133 إصابة جديدة بفيروس كورونا و49 حالة وفاة



القاهرة 10 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 25 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم عن تسجيل 1133 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد - في بيان اليوم بخروج 511 متعافيًا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 108 آلاف و985 حالة حتى اليوم.

وذكر"مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 130 ألفا و126 حالة من ضمنهم 108 آلاف و985 حالة تم شفاؤها، و7 آلاف و309 حالات وفاة.

//انتهى//

02:04ت م

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القاهرة 10 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 25 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم عن تسجيل 1133 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 49 حالة جديدة.وأفاد المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد - في بيان اليوم بخروج 511 متعافيًا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 108 آلاف و985 حالة حتى اليوم.وذكر"مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 130 ألفا و126 حالة من ضمنهم 108 آلاف و985 حالة تم شفاؤها، و7 آلاف و309 حالات وفاة.//انتهى//02:04ت م0098

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