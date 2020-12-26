السعودية اليوم / أمطار متفرقة على منطقة جازان



جيزان ١٠ جمادى الأولى 1442 هـ الموافق ٢٥ ديسمبر 2020 م واس

هطلت مساء اليوم، أمطار متفرقة على منطقة جازان محافظات ضمد، والعارضة، وهروب وعدد من المراكز والقرى التابعة للمنطقة.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها ارجاء البلاد.

//انتهى//

02:04ت م

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