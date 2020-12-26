شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح كورونا.. بدء التطعيم بالشرقية غدا والان نبدء بالتفاصيل

تنطلق، غدا الأحد، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بلقاح «فايزر وبيونتيك»، بالمنطقة الشرقية، والتي تركز على الطواقم الطبية وكبار السن. وتعمل الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، على قدم وساق، لإكمال استعداداتها بمعارض الظهران استعداداً لانطلاق الحملة غدا. ويشرف على تجهيز المركز فريق وزاري، يضم 80 عيادة، وذلك لضمان استيعاب أكبر عدد ممكن من المسجلين للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد.

وعلمت ”الخليج 365” بوصول اللقاحات لمطار الملك فهد الدولي بالدمام، يوم الأربعاء الماضي، استعدادا لبدء مرحلة التطعيم للمواطنين والمقيمين.

تطبيق صحتي

وتتضمن شروط الحصول على اللقاح تسجيل موعد على تطبيق «صحتي»، والأولوية في الحصول على اللقاح لمن هم فوق 65 عاما، وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى، والأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم 40، ومن لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة، ومن لديهم مرضان اثنان أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: «الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن»، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.

أما الفئة المستهدفة في المرحلة الثانية فتشمل المواطنين والمقيمين ممن تجاوزوا 50 عاما، وبقية الممارسين الصحيين، ومن لديهم أحد الأمراض المزمنة التالية: «الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، والسرطان النشط، ومن لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين 30 - 40»، فيما تستهدف المرحلة الثالثة: جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.

الإصابات الجديدة

إلى ذلك سجلت وزارة الصحة، أمس، 178 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 361903 حالات، من بينها 2920 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 376 حالة حرجة.

وبينت الوزارة، أنه جرى تسجيل 207 حالات تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 352815 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 6168 حالة، بإضافة 9 حالات وفاة جديدة، لافتةً إلى إجراء 32339 فحصا مخبريا جديدا.

إجراءات الوقاية

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق. وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات «تطمن» التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض الفيروس، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتس آب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.