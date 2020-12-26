شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات طبية لـ3700 مريض بحجة والان نبدء بالتفاصيل

قدم مركز الجعدة الصحي بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، خدماته لأكثر من 3700 مريض بمحافظة حجة اليمنية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 10 - 16 ديسمبر 2020م في قسم الطوارئ 400 مستفيد، وقسم الباطنية 260 شخصا، وعيادة الصحة الإنجابية 245 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 289 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 814 مراجعًا، وقسم الجراحة والتضميد 105 مستفيدين، وقسم الإحالة الطبية 16 مستفيدًا، وقسم التوليد 3 حالات، وقسم التغذية العلاجية 163 مستفيدًا، فيما نفذ 7 أنشطة للتخلص من النفايات.

كما راجع قسم المختبر 500 شخص، وصُرفت الأدوية لـ 1304 أفراد، وراجع قسم نقل الدم 5 مستفيدين، والعيادات المتنقلة 366 فردًا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 625 فردًا، وأجريت 6 حملات للرش الضبابي.