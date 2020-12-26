شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية الملك.. انطلاق المؤتمر الدولي للحوكمة والنزاهة الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله -، يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ، الإثنين القادم، فعاليات المؤتمر الدولي للحوكمة والامتثال لتعزيز النزاهة في الوسط الرياضي، الذي تنظمه وزارة الرياضة ممثلة بمعهد إعداد القادة «عن بُعد»، بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وبمشاركة جامعة الملك سعود ممثلة بكلية علوم الرياضة والنشاط البدني كشريك علمي للمؤتمر. ويهدف المؤتمر الذي يستمر يومَين، إلى توفير منصة للنقاش العلمي حول إجراءات الحوكمة والنزاهة الرياضية وفق رؤية المملكة 2030، وأهميتها في المجال الرياضي، وتقديم أفضل الممارسات في هذا المجال، وتبادل الخبرات الخاصة بها، مع تسليط الضوء على انعكاساتها على الاستثمار الرياضي، بالإضافة إلى دراسة دورها في إدارة التغيير في هذا المجال.

كانت هذه تفاصيل خبر برعاية الملك.. انطلاق المؤتمر الدولي للحوكمة والنزاهة الرياضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.