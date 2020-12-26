شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة لمتابعة تطوير قطاع الرياضة باليمن والان نبدء بالتفاصيل

ناقش البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مقره بالرياض، أمس الأول، احتياجات التنمية في قطاع الرياضة اليمني. وجرى خلال الورشة تشكيل لجنة مختصة لمتابعة التقدم المحرز في مجال تنمية القطاع الرياضي اليمني، والذي تمثلت باكورة المشاريع الداعمة له في مشروع إعادة تأهيل صالة الشهيد علي أسعد مثنى الرياضية في محافظة عدن، كما تم التطرق إلى الاحتياجات العامة التي تتضمن احتياجات إنشائية، ومشاريع إعادة تأهيل وبرامج ومبادرات تنموية، للبدء بدراستها وترتيبها لمعرفة الأولويات وتنسيقها. وأوضح مدير عام التعاون الدولي في وزارة الرياضة السعودية محمد الحميضي أن الورشة تأتي امتدادًا للمذكرة التي وقّعت مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وطرحنا من خلاله أفكارًا حول دعم الجانب اليمني، فيما يخص مشاريع البنية التحتية اليمنية، وكذلك إعداد وتصميم برامج رياضية وشبابية بين البلدين.

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