شكرا لقرائتكم خبر عن «اجتماعية الشورى» تقر توصياتها على أداء 3 جهات والان نبدء بالتفاصيل
كما استعرض الاجتماع، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة د.واصل المذن، وجهة نظر اللجنة تجاه مداخلات الأعضاء وملحوظاتهم بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1440/ 1441هـ، بعد مناقشة التقرير في جلسة سابقة، وأقرت اللجنة عدداً من التوصيات وذلك لتقديم تقريرها المتضمن وجهة نظرها حيال ما أثير خلال مناقشة التقرير للعرض أمام المجلس في جلسة قادمة. يذكر أن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى ضمن اللجان المتخصصة، والتي تناقش الموضوعات التي تحال لها من المجلس وتقع في إطار اختصاصاتها لمناقشتها داخل اللجنة، وإبداء رأيها حياله والرفع للمجلس بما توصلت إليه اللجنة.
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