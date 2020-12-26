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«اجتماعية الشورى» تقر توصياتها على أداء 3 جهات

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ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى في اجتماع عبر الاتصال المرئي، أمس، المرئيات المتعلقة بوجهة نظر اللجنة تجاه مداخلات وملحوظات أعضاء المجلس بشأن التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 1440/1441هـ، والتقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1440/ 1441هـ، وأقرت عدداً من التوصيات على التقريرين تمهيدا لطرح وجهة نظرها حيالهما أمام المجلس في جلسة قادمة.

كما استعرض الاجتماع، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة د.واصل المذن، وجهة نظر اللجنة تجاه مداخلات الأعضاء وملحوظاتهم بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1440/ 1441هـ، بعد مناقشة التقرير في جلسة سابقة، وأقرت اللجنة عدداً من التوصيات وذلك لتقديم تقريرها المتضمن وجهة نظرها حيال ما أثير خلال مناقشة التقرير للعرض أمام المجلس في جلسة قادمة. يذكر أن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى ضمن اللجان المتخصصة، والتي تناقش الموضوعات التي تحال لها من المجلس وتقع في إطار اختصاصاتها لمناقشتها داخل اللجنة، وإبداء رأيها حياله والرفع للمجلس بما توصلت إليه اللجنة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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