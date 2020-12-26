شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة لدى تونس يسلم أوراق اعتماده والان نبدء بالتفاصيل
سلم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس د. عبدالعزيز الصقر، أوراق اعتماده لوزير الخارجية التونسي عثمان الجارندي. وأكد السفير «الصقر» متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، متمنياً لتونس دوام التقدم والاستقرار. من جانبه رحب «الجارندي» بسفير خادم الحرمين، متمنيًا له التوفيق في مهامه الجديدة، ونوه بعمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين.
وأشار إلى المكانة التي توليها المملكة للدول الشقيقة والصديقة على اعتبار مكانتها في قلب العالمين العربي والإسلامي.
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