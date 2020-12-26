شكرا لقرائتكم خبر عن 450 مستفيدا من العيادات الطبية المتنقلة والان نبدء بالتفاصيل

قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة خدماتها العلاجية لأكثر من 450 مستفيدا. وراجع العيادات خلال الفترة من 10 - 16 ديسمبر 2020م في قسم الطوارئ 7 مستفيدين، وعيادة الباطنية 180 شخصًا، وقسم التوعية والتثقيف 174 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 5 مرضى. كما صُرفت الأدوية لـ 198 فردًا، واستقبل قسم الإحالة الطبية 7 مستفيدين، وراجع قسم الخدمات التمريضية 83 مراجعًا، فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.

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