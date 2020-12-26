شكرا لقرائتكم خبر عن ورش لـ«الذكاء الاصطناعي» في المجال الصحي والان نبدء بالتفاصيل

عقد المركز الوطني للذكاء الاصطناعي الذراع الابتكارية في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» ورش عمل للقطاع الصحي؛ لتحقيق الفائدة القصوى من البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي، وبحث سبل الاستفادة منها للارتقاء بالقطاع الصحي في المملكة.

وشهدت ورش العمل مشاركة ما يزيد على 100 من صناع القرار وكبار المسؤولين المعنيين لدى أكثر من 25 جهة، ضمن المنظومتين الصحية والأكاديمية وأهل الاختصاص في المملكة.

وحرص المركز الوطني للذكاء الاصطناعي على إقامة ورش العمل، وتعزيز التكامل بين الجهات؛ لتطوير أنسب الحلول والأبحاث لبرامج الذكاء الاصطناعي الخاصة بكل جهة، عبر عقد أكثر من سبع جلسات نقاش لمجموعات الاهتمام، شارك فيها كوكبةٌ من قيادات الصحة وأصحاب الاختصاص.

وأعرب المشرف العام على المركز الوطني للذكاء الاصطناعي د.ماجد التويجري عن سعادته بنجاح أعمال ورش العمل، التي تأتي امتداداً لجهود المملكة في الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تطوير الرعاية الصحية في المؤسسات الصحية الوطنية، ويرتقي بجودة خدماتها، مبيناً أن مذكرات التفاهم التي وُقِّعت خلال ورش العمل ستدعم مباشرة إستراتيجية «سدايا» بشكل عام، وتمهد لتحقيق أهداف المركز بالتركيز على تطبيق إستراتيجيات الذكاء الاصطناعي، ورفع مكانة المملكة في الابتكار والتطوير المتعلق بالذكاء الاصطناعي وصولًا إلى قيادة المملكة نحو الابتكار في هذا المجال من خلال تنسيق جهود البحث والتطوير، ودفع إستراتيجية الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعليم، والتوعية بمجال الذكاء الاصطناعي كمركز عالمي ومستدام للتميّز بالتعاون مع الوسط الأكاديمي والقطاعين العام والخاص.