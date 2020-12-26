شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم لروح الانتماء للوطن بقرى جنوب مكة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح م.القويحص أن مجلس إدارة الجمعية لا يقتصر فقط على العاملين بالجمعية وإنما يجب أن يكون تكامليا مع جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات الأهلية وقطاع الجمعيات الخيرية، ومن هذا المنطلق تحرص الأمانة لبناء تعاون مشترك.
من ناحيته، بين وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات المهندس محمد المورقي أن التعاون مع الجمعية يستهدف روح الانتماء للوطن والمحافظة على الممتلكات العامة، والارتقاء بالوعي الديني والثقافي والاجتماعي.
واستعرض نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البر لقرى جنوب مكة إنجازات ومبادرات الجمعية، موضحا الدعم الذي تحظى به الجمعية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله.
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