شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء قوائم الانتظار بـ«عيون الظهران» والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت المدير العام لمستشفى العيون التخصصي د. إيمان الملا، أن المبادرة أسفرت عن إجراء 80 عملية خلال 3 أيام من قِبَل 45 متطوعًا ومتطوعة من الفريق الطبي.
وأطلق مستشفى العيون التخصصي بالظهران مبادرة تطوعية تحت شعار «علشان عيونكم»، كل سبت في شهر ديسمبر 2020، في عدة مستشفيات، بهدف تقليص قوائم الانتظار لعمليات الساد «عتامة عدسة العين».
وتأتي هذه المبادرة من الطاقم الطبي والفني بمستشفى العيون لتوفير الدعم اللوجستي لمجمع الدمام الطبي، القطيف المركزي والعيون التخصصي، بتوفير أجهزة تفتيت العدسة والجهاز المجهري للعمليات.
يُذكر أن هذا التكامل يأتي ضمن جهود التحوّل الصحي للارتقاء بتوفير أفضل خدمات الرعاية الصحية وتقليص قوائم الانتظار.
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