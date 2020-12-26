شكرا لقرائتكم خبر عن موجة باردة وأمطار حتى الثلاثاء بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

تتأثر أجواء المنطقة الشرقية بالموجة الباردة القادمة من شمال المملكة والمصحوبة برياح نشطة، وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بشكل ملحوظ لتتراوح العظمى في حدود 14 درجة مئوية والصغرى تكون دون الـ 5 درجات مئوية، وتستمر الموجه الباردة حتى الثلاثاء المقبل.

وتتأثر المدن والمحافظات في شمال المنطقة الشرقية المتمثلة في حفر الباطن، والنعيرية، وقرية العليا، والخفجي، برياح نشطة، يوم غدٍ الأحد، مع فرصة هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة.

وقال نائب المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد نواف الشريف لـ«اليوم»: تأثير الموجة كان على منطقتي الحدود الشمالية، والجوف، وتمتد لليوم السبت؛ لتؤثر على منطقتي حائل، والقصيم، والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية، ويمتد تأثيرها يوم غدٍ الأحد لمنطقة الرياض، خاصةً الأجزاء الشمالية منها، وتسجل درجات حرارة صغرى تتراوح ما بين درجة مئوية واحدة إلى ثلاث درجات، إضافة إلى أن حفر الباطن والنعيرية وقرية العليا والخفجي تتأثر برياح نشطة يوم غدٍ الأحد، مع فرصة هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة.

من جهته قال مدير إدارة الأرصاد بدولة الكويت سابقًا محمد جوهر لـ«اليوم»: «تتأثر أجواء المملكة بموجة باردة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بدأت من يوم أمس الجمعة، لتتراوح درجات الحرارة ما بين 14 إلى ما دون الـ 5 درجات وتستمر الموجه الباردة حتى الثلاثاء المقبل، وبعدها يعود الاستقرار والاعتدال مع انخفاض درجات الحرارة ما بين 23 إلى 18».