شكرا لقرائتكم خبر عن 4 بلاغات «نظافة وزحام» في يوم والان نبدء بالتفاصيل

تلقى مركز البلاغات «940»، التابع لأمانة المنطقة الشرقية، أمس الأول، 6 بلاغات بمخالفة التدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد «كوفيدـ19».

وشملت المخالفات بلاغًا بشأن عدم وجود معقمات، وعدم تطهير عربات التسوق، و3 بلاغات تتعلق بالنظافة الشخصية للعاملين داخل المنشآت، وبلاغًا لوجود زحام داخل المنشآت، إضافة إلى بلاغ حول مخالفة الاشتراطات الصحية للعمال.

ولم يتلقَ المركز أي بلاغات بشأن مساكن العمال، أو الإخلال بإحكام الإغلاق والتغليف قبل التسليم للمندوب.

ودعا المركز المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإجراءات والبروتوكولات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس «كورونا».