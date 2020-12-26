شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا».. 20 ألف زيارة للمؤسسات الصحية في 11 شهرا والان نبدء بالتفاصيل
شملت الزيارات 6005 مستشفيات، و4250 من المجمعات العامة، و880 مركزًا مستقلًا للكلى والقلب، و3380 مجمعًا طبيًا متخصصًا، بالإضافة إلى 6015 صيدلية.
وأسفرت هذه الزيارات عن رصد 10 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية، و117 فردًا، وجاء ضمن ذلك تفاعل ومتابعة مركز البلاغات 937 مركز الاتصال التفاعلي الذي استقبل 4821 بلاغًا أثناء الجائحة.
فيما سجّلت إدارة الالتزام بصحة الشرقية عددًا المنشآت التي تُشرف عليها، والتي بلغت 1435 منشأة، تضمّنت 752 صيدلية، و282 مركزًا للخدمة الصحية المساندة، و177 مجمعًا طبيًا، و143 مجمعًا طبيًا متخصصًا، و25 مستشفى، و19 مختبرًا طبيًا، و18 عيادة، و15 مستودعًا، و3 مراكز أشعة، ومركزًا لخدمات النقل الإسعافي.
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