شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار غير الملتزمين بالتدابير الوقائية والان نبدء بالتفاصيل

وجهت إدارة صحة البيئة «الفترة المسائية»، التابعة لبلدية غرب الدمام، عدة إنذارات، وأصدرت عدة مخالفات على المنشآت غير الملتزمة بالتعليمات والأنظمة، وذلك أثناء الجولات المكثفة للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية لفيروس « كورونا » المستجد «كوفيد- 19».

وتواصل بلدية غرب الدمام جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية، ومنشآت الصحة العامة، لمتابعة الالتزام بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتوفير المعقمات والمطهرات، إضافة إلى قياس درجات الحرارة للعاملين، والمترددين على تلك المنشآت.

كانت إدارة المراقبة والنظافة قد أغلقت مصنعًا، وأشعرت آخر بنطاق غرب الدمام، خلال الحملة الميدانية المشتركة مع فرع وزارة الصناعة، والدفاع المدني، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مع التوضيح لأصحاب المصانع الطرق النظامية والرسمية للاستثمار في المناطق الصناعية.