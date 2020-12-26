شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مخالفات تغلق منشأة غذائية شرق الدمام والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت بلدية شرق الدمام، منشأة غذائية، بعد رصد عدد من المخالفات الصحية، والتي تمثلت في تدني مستوى نظافة الأدوات المستخدمة لتحضير الأطعمة، وخلط المواد الغذائية، مع وجود مواد غذائية محضرة من اليوم السابق، وذلك ضمن حملة رقابية نفذتها البلدية على المنشآت الغذائية.

وضمن جهودها المستمرة في متابعة المنشآت الغذائية، نفذت إدارة صحة البيئة 106 جولات رقابية خلال 5 أيام، حررت خلالها 82 مخالفة، مع إتلاف 54 كيلو جراما من المواد الغذائية، التي تظهر عليها علامات التلف والفساد، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المنشآت المخالفة.

وتواصل بلدية شرق الدمام جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية، ومنشآت الصحة العامة، لمتابعة الالتزام بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتوفير المعقمات والمطهرات، إضافة إلى قياس درجات الحرارة للعاملين، والمترددين على تلك المنشآت.