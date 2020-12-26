المرور السعودي يعلن جداول رسوم إجراءات المرور 1442هـ

أوضحت المديرية العامة للمرور السعودي رسوم إجراءات المرور في المملكة العربية السعودية ونشرت جدولًا يتضمن رسوم مختلف الإجراءات المرورية من رسوم رخص سير ونقل ملكية المركبات بأنواعها، ورسوم رخص القيادة بأنواعها، ورسوم لوحات المركبات بأنواعها، وذلك للتسهيل على المواطنين والمقيمين وهو ما سيرِد بيانه في جداول تشتمل على كافة الرسوم المذكورة فتابعونا.

رسوم إجراءات المرور

جداول رسوم إجراءات المرور في المملكة

تضمنت لوائح الرسوم الإشارة إلى ما يلي :

اللوحات المؤقتة رسومها 300 ريال لمدة 30 يومًا فقط.

رسوم بدل التالف أو المفقود 100 ريال عند إصدار لوحة او لوحتين.

رسم لوحة اقتناء المركبات التاريخية القديمة يستحصل مرة واحدة عند الإصدار.

وفيما يلي جدول رسوم إجراءات المرور الخاصة برخص سير ونقل ملكية المركبات بأنواعها:

النوع رسم الرخصة السنوي رسم التجديد السنوي رسم التالف والمفقود رسم نقل الملكية رخصة سير خاصة 100 ريال 100 ريال 100 ريال 150 ريال رخصة سير نقل خاصة 200 ريال 200 ريال 100 ريال 150 ريال رخصة سير حافلة خاصة 200 ريال 200 ريال 100 ريال 150 ريال رخصة سير سيارة أجرة 200 ريال 200 ريال 100 ريال 300 ريال رخصة سير نقل عام 400 ريال 400 ريال 100 ريال 300 ريال رخصة سير حافلة عامة 400 ريال 400 ريال 100 ريال 300 ريال رخصة سير دراجة آلية 100 ريال 100 ريال 100 ريال 150 ريال رخصة سير مركبة أشغال عامة 300 ريال 300 ريال 100 ريال 300 ريال

جدول رسوم إجراءات المرور الخاصة برخص القيادة بأنواعها:

النوع الرسم السنوي رسم التجديد السنوي رسم بدل تالف أو مفقود رخص قيادة خاصة 40 ريال 40 ريال 100 ريال رخصة قيادة عامة 40 ريال 40 ريال 100 ريال رخصة قيادة مركبات أشغال عامة 100 ريال 100 ريال 100 ريال رخصة قيادة دراجة آلية 20 ريال 20 ريال 100 ريال تصريح قيادة مؤقت 100 ريال – 100 ريال

جدول رسوم إجراءات المرور الخاصة بلوحات المركبات بأنواعها: