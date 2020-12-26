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المرور السعودي يعلن جداول رسوم إجراءات المرور 1442هـ

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أوضحت المديرية العامة للمرور السعودي رسوم إجراءات المرور في المملكة العربية ونشرت جدولًا يتضمن رسوم مختلف الإجراءات المرورية من رسوم رخص سير ونقل ملكية المركبات بأنواعها، ورسوم رخص القيادة بأنواعها، ورسوم لوحات المركبات بأنواعها، وذلك للتسهيل على المواطنين والمقيمين وهو ما سيرِد بيانه في جداول تشتمل على كافة الرسوم المذكورة فتابعونا.

المرور السعودي يعلن جداول رسوم إجراءات المرور 1442هـ

رسوم إجراءات المرور

المرور السعودي يعلن جداول رسوم إجراءات المرور 1442هـ
المرور السعودي يعلن جداول رسوم إجراءات المرور 1442هـ

جداول رسوم إجراءات المرور في المملكة

تضمنت لوائح الرسوم الإشارة إلى ما يلي :

  • اللوحات المؤقتة رسومها 300 ريال لمدة 30 يومًا فقط.
  • رسوم بدل التالف أو المفقود 100 ريال عند إصدار لوحة او لوحتين.
  • رسم لوحة اقتناء المركبات التاريخية القديمة يستحصل مرة واحدة عند الإصدار.

وفيما يلي جدول رسوم إجراءات المرور الخاصة برخص سير ونقل ملكية المركبات بأنواعها:

المرور السعودي يعلن جداول رسوم إجراءات المرور 1442هـ
المرور السعودي يعلن جداول رسوم إجراءات المرور 1442هـ
النوع رسم الرخصة السنوي رسم التجديد السنوي رسم التالف والمفقود رسم نقل الملكية
رخصة سير خاصة 100 ريال 100 ريال 100 ريال 150 ريال
رخصة سير نقل خاصة 200 ريال 200 ريال 100 ريال 150 ريال
رخصة سير حافلة خاصة 200 ريال 200 ريال 100 ريال 150 ريال
رخصة سير سيارة أجرة 200 ريال 200 ريال 100 ريال 300 ريال
رخصة سير نقل عام 400 ريال 400 ريال 100 ريال 300 ريال
رخصة سير حافلة عامة 400 ريال 400 ريال 100 ريال 300 ريال
رخصة سير دراجة آلية 100 ريال 100 ريال 100 ريال 150 ريال
رخصة سير مركبة أشغال عامة 300 ريال 300 ريال 100 ريال 300 ريال

جدول رسوم إجراءات المرور الخاصة برخص القيادة بأنواعها:

المرور السعودي يعلن جداول رسوم إجراءات المرور 1442هـ
المرور السعودي يعلن جداول رسوم إجراءات المرور 1442هـ
النوع الرسم السنوي رسم التجديد السنوي رسم بدل تالف أو مفقود
رخص قيادة خاصة 40 ريال 40 ريال 100 ريال
رخصة قيادة عامة 40 ريال 40 ريال 100 ريال
رخصة قيادة مركبات أشغال عامة 100 ريال 100 ريال 100 ريال
رخصة قيادة دراجة آلية 20 ريال 20 ريال 100 ريال
تصريح قيادة مؤقت 100 ريال 100 ريال

جدول رسوم إجراءات المرور الخاصة بلوحات المركبات بأنواعها:

المرور السعودي يعلن جداول رسوم إجراءات المرور 1442هـ
المرور السعودي يعلن جداول رسوم إجراءات المرور 1442هـ
النوع رسم اللوحات رسم التالف او المفقود
لوحة سيارة خاصة 100 ريال 100 ريال
لوحة سيارة نقل خاص 100 ريال 100 ريال
لوحة حافلة خاصة 100 ريال 100 ريال
لوحة سيارة أجرة 100 ريال 100 ريال
لوحية سيارة نقل عام 100 ريال 100 ريال
لوحة حافلة عامة 100 ريال 100 ريال
لوحة دراجة آلية 100 ريال 100 ريال
لوحة مركبة أشغال عامة 100 ريال 100 ريال
لوحة مؤقتة 100 ريال 100 ريال
لوحة دبلوماسية أو قنصلية 100 ريال 100 ريال
لوحة تصدير 100 ريال 100 ريال
لوحة مقطورة أو نصف مقطورة 100 ريال 100 ريال
لوحة اقتناء المركبات التاريخية القديمة 3000 ريال 100 ريال
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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