رقم خدمة عملاء مكتبة جرير .. عناوين فروع مكتبة جرير السعودية

مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية، اسم متميز في عالم التجارة، وتقوم ببيع المنتجات بالجملة والتجزئة، ويتم البيع ايضًا بالنقد والتقسيط، بحضور الشخص أو أون لاين، وتعرض العديد من المنتجات، منها المستلزمات المدرسية والأجهزة الإلكترونية، والتكيفات وغيرها من المعروضات التي تهم كافة شرائه المجتمع السعودي، ومنذ ان تم فتح أول مقر لها في الرياض في 9 يوليو 1979م، بواسطة صاحبها الشيخ عبدالرحمن بن ناصر العقيل، وهي تتميز عن غيرها بطموح القائمين عليها بالتوسعة والتنوع، حتى أصبحت من أكبر المكتبات في المملكة والمنطقة، ويبحث العديد من المواطنين في المملكة عن رقم خدمة عملاء مكتبة جرير ، وهذا ما سوف نقدمه في السطور التالية .

رقم خدمة عملاء مكتبة جرير

يبحث العديد من المواطنين السعوديين عن رقم خدمة عملاء جرير، ويهم هذا الرقم قطاع عريض في السعودية، للتعرف على الخدمات والمنتجات المختلفة والعروض التي تقدمها المكتبة لعملائها بين الحين والآخر، حيث أتاحت المكتبة رقم موحد للمواطنين داخل المملكة، يتسنى لجميع العملاء داخل البلاد الاتصال على الرقم (920000089)، للاستفسار عن الخدمات والمنتجات وموعد وصول البضائع واستلامها من الفروع، والسؤال عن وجود بعض الكتب في فروع معينة وغيرها من المنتجات والخدمات المختلفة .

فروع مكتبة جرير السعودية

تنتشر مكتبة جرير في أرجاء المملكة العربية السعودية، كما يوجب لها فروع في بعض دول الخليج العربي، والدولة العربية الأخرى مثل مصر، أما عن فروع المملكة والتي تعمل من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الحادية عشر مساءًا طوال الأسبوع، ما عدا الجمعة من الرابعة عصرا وحتى الحادية عشر مساءًا في الأماكن التالية :

فروع الرياض

فرع البديعة – طريق المدينة المنورة – البديعة – الرياض – هاتف : 920000089 .

فرع الحمراء – طريق الملك عبدالله – حي الحمراء – مخرج 10 – الرياض – هاتف : 920000089 .

فرع الدائري الشمالي – طريق الدائري الشمالي – حي النفل – مخرج 5 – الرياض – هاتف : 920000089 .

فرع المصيف – طريق الدائري الشمالي – حي المصيف – مخرج 6 – هاتف : 920000089 .

فرع حي الخليج – حي الخليج في الجهة الشرقية من طريق الملك عبدالله – هاتف : 920000089 .

فرع حي الروضة – الدائري الشرقي بين مخرج 11 و 12 – حي الروضة – هاتف : 920000089 .

فرع شارع الإحساء – شارع الإحساء – حي الملز – الرياض – هاتف : 920000089 .

فرع طريق خريص – طريق خريص – حي الريان – مخرج 13 – الرياض – هاتف : 920000089 .

فرع طريق عثمان بن عفان – طريق عثمان بن عفان تقاطع الثمامة – حي النرجس – الرياض – هاتف : 920000089 .

فرع الثغر بلازا – طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حي حطين – الرياض – هاتف : 920000089 .

فرع الحياة مول – طريق الملك عبدالعزيز – الحياة مول – الرياض – هاتف : 920000089 .

فرع الطريق الدائري الجنوبي – حي شبرا – مخرج 25 – الرياض – هاتف : 920000089 .

فرع بانوراما مول – شارع التخصصي – مجمع بانوراما – الرياض – هاتف : 920000089 .

فرع حي الربوة – مخرج 14 – طريق عمر بن عبدالعزيز – حي الربوة – الرياض – هاتف : 920000089 .

فرع روبين بلازا- مخرج 2 – الدائري الشمالي مخرج 2 – حطين – الرياض – هاتف : 920000089 .

فرع شارع العليا – جرير بلازا – شارع العليا – حي العليا – الرياض – هاتف : 920000089 .

فرع طريق خريص النهضة – طريق خريص النهضة -الرياض – هاتف : 920000089 .

فروع المدينة المنورة

فرع طريق أبو بكر الصديق – شارع أبو بكر الصديق – (بجوار مسجد القبلتين) – المدينة المنورة – هاتف : 920000089 .

فرع طريق الملك عبدالله – على طريق الملك عبدالله بعد قاعة الوليد للاحتفالات – حي مذينب – المدينة المنورة – هاتف : 920000089 .

فروع جدة

فرع الجامعة بلازا – الجامعة بلازا – مجمع الجامعة – جدة – هاتف : 920000089 .

فرع شارع التحلية – شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز – حي الرحاب – جدة – هاتف : 920000089 .

فرع شارع فلسطين – شارع فلسطين – حي بني مالك – جدة – – هاتف : 920000089 .

فرع طريق الملك عبدالعزيز – طريق الملك – حي البساتين – جدة – هاتف : 920000089 .

فرع شارع الأمير سلطان – شارع الأمير سلطان – حي المحمدية – جدة – هاتف : 920000089 .

فرع شارع صاري – شارع صاري – حي السلامة – جدة – هاتف : 920000089 .

فرع طريق الأمير ماجد – طريق الأمير ماجد – حي الصفا – جدة – هاتف : 920000089 .

فروع مكة المكرمة

فرع طريق السيل – شارع الملك فيصل (السيل سابقاً) – بجوار ديوان المظالم – مكة المكرمة – هاتف : 920000089 .

فرع طريق مكة جدة – اسواق الحجاز – طريق “مكة جدة” – هاتف : 920000089 .

فروع خميس مشيط

فرع طريق الملك فهد – الواحة سنتر – طريق الملك فهد – خميس مشيط – هاتف : 920000089 .

فرع طريق الملك خالد – طريق الملك خالد – خميس مشيط – هاتف : 920000089 .

فروع الإحساء

فرع شارع عين نجم – شارع عين نجم طريق الظهران – الإحساء – هاتف : 920000089 .

فرع طريق الظهران – طريق الظهران بحي الخرس بعد الاتصالات السعودية – الإحساء – هاتف : 920000089 .

فروع الخبر

فرع الكورنيش – شارع الأمير تركي – طريق الكورنيش – الخبر – هاتف : 920000089 .

فرع مجمع الراشد – مجمع الراشد – شارع فراس بن النضر – الخبر – هاتف : 920000089 .

فرع طريق الملك فيصل – طريق الملك فيصل – الراكة الجنوبية – الخبر – هاتف : 920000089 .

فروع الدمام

فرع طريق الخليج – طريق الخليج بعد دوار الصدفة – حي الزهور – الدمام – هاتف : 920000089 .

فرع الفيصلية – طريق الملك فهد – تقاطع طريق الملك فهد مع ابوبكر – حي الفيصلية – الدمام – هاتف : 920000089 .

فرع الدمام بلازا – طريق علي بن أبي طالب – طريق علي بن أبي طالب – الدمام – هاتف : 920000089 .

فرع الظهران

طريق الأمير فيصل بن فهد – الظهران – هاتف : 920000089 .

فرع الجبيل

مركز الحويلات – شارع الحويلات – الجبيل – هاتف : 920000089 .

فرع حائل

الطريق الدائري – الشمالى حي الزهراء – حائل – هاتف : 920000089 .

فرع جيزان

طريق الكورنيش الشمالي – جيزان – هاتف : 920000089 .

فرع ينبع

شارع علي بن أبي طالب – ينبع – هاتف : 920000089 .

فرع القسيم – عنيزة

مجمع عنيزة – عنيزة – القصيم – هاتف : 920000089 .

فرع القسيم – بريدة

طريق عثمان بن عفان – بريدة – القصيم – هاتف : 920000089 .

فرع الطائف

طريق الشفا – حي السداد – الطائف – هاتف : 920000089 .

فرع تبوك

تبوك بارك مول – طريق الملك فيصل – هاتف : 920000089 .

فرع حفر الباطن

طريق الملك عبد العزيز – حي الفيصلية – حفر الباطن – هاتف : 920000089 .

فرع الخرج

طريق الملك عبدالله – الخرج – هاتف : 920000089 .

فرع سكاكا

طريق الملك فهد – سكاكا – هاتف : 920000089 .

فرع الدوادمي