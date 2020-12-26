شكرا لمتابعة خبر عن إحياء ذكرى رجل أمن استُهدف أثناء توجهه للعمل بمكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أحيت رئاسة أمن الدولة، ذكرى استشهاد رجل أمن، خلال توجهه لمقر عمله بمكة المكرمة.

وأوضحت رئاسة أمن الدولة أن العميد مبارك فالح مخضار الصواط، استُشهد في مثل هذا اليوم من عام ١٤٢٦هـ.

وأشارت إلى أنه تم استهدافه من قبل عناصر الفئة الضالة في مكة المكرمة، أثناء خروجه من منزله متجهًا إلى مقر عمله.