- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعة خبر عن إحياء ذكرى رجل أمن استُهدف أثناء توجهه للعمل بمكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):أحيت رئاسة أمن الدولة، ذكرى استشهاد رجل أمن، خلال توجهه لمقر عمله بمكة المكرمة.
وأوضحت رئاسة أمن الدولة أن العميد مبارك فالح مخضار الصواط، استُشهد في مثل هذا اليوم من عام ١٤٢٦هـ.
وأشارت إلى أنه تم استهدافه من قبل عناصر الفئة الضالة في مكة المكرمة، أثناء خروجه من منزله متجهًا إلى مقر عمله.
كانت هذه تفاصيل خبر إحياء ذكرى رجل أمن استُهدف أثناء توجهه للعمل بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.