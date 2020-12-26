شاهد..تدخل سريع لإخماد حريق سيارة بالصحراء بطريقة ماهرة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثق مقطع فيديو، نشوب حريق بمركبة أحد الأشخاص وسط الصحراء. وثق مقطع فيديو، نشوب حريق بمركبة أحد الأشخاص وسط الصحراء. وأظهر المقطع تدخل سريع من قبل قائد سيارة أخرى، إذ حاول إخماد الحريق بالرمال. ونجح قائد المركبة في إنقاذ الموقف وإخماد الحريق في وقت قياسي.

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