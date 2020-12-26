شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الحجيلي : 5 ملايين معتمر ومصل في الحرمين منذ عودة العمرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):قال مدير إدارة الحشود بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، المهندس أسامة الحجيلي، ان ما يقارب 5 ملايين معتمر ومصل دخلوا إلى الحرمين الشريفين منذ بدء خطة العودة للعمرة والزيارة.
وأضاف الجيلي أن عدد المعتمرين تجاوز المليون، بينهم 50 ألفا قدموا من خارج المملكة.
وتحدث عن تمكين الرئاسة لأصحاب الهمم من أداء العمرة بسهولة ويسر، من خلال تخصيص مسارات خاصة لهم لتسهيل حركتهم.
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