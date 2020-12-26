شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. حكم ترك الصلاة وتأخيرها تعمداً حتى يخرج وقتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء، الشيخ عبدالله السلمي، حكم ترك الصلاة وتأخيرها عمداً حتى يخرج وقتها.

وأكد، خلال استضافته في برنامج " يستفتونك " المذاع على قناة " الرسالة "، أن الأئمة الأربعة أجمعوا على ضرورة قضاء أي عبادة حتى ولو تركها المرء متعمداً.

وأضاف أن الله سبحانه وتعالى فرض علينا أمرين، أولهما أداء العبادة، أما الأمر الثاني فهو أداء العبادة في وقتها، وإذا لم يؤدي المسلم العبادة في وقتها سواء لعذر أو لغير عذر فعليه أن يؤديها.