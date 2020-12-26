شكرا لمتابعة خبر عن 3 وثائق يمكن طلبها من الأحوال المدنية واستلامها عبر العنوان الوطني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إمكانية طلب إصدار عدد من الوثائق واستلامها عبر العنوان الوطني من خلال البريد السعودي. أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إمكانية طلب إصدار عدد من الوثائق واستلامها عبر العنوان الوطني من خلال البريد السعودي. وقالت الأحوال المدنية يمكن طلب الوثائق واستلامها عبر البريد السعودي دون الحاجة إلى زيارة مكاتب وفروع الأحوال المدنية. وأضافت أن الوثائق التي يمكن طلبها وتوصيلها عبر البريد السعودي، هي: خدمة تسجيل المواليد، وسجل الأسرة للزوج، وسجل الأسرة للأمهات.

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