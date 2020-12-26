شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. آل الشيخ يمازح طبيبا أثناء تلقيه لقاح " فايزر " المضاد لكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثق رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، لحظة تلقيه لقاح " فايزر – بيونتيك " المضاد لفيروس كورونا المستجد.

ومازح " آل الشيخ " الطبيب الذى كان يتواجد معه أثناء الحقن، حيث سأله عما إذا كان اللقاح يؤثر على العقل من عدمه، فضحك الطبيب وأجاب بأنه آمن ولا يؤثر على العقل.

وغرد آل الشيخ عقب أخذه اللقاح على حسابه بموقع تويتر مؤكداً أن صحته جيدة، وأنه لم أشعر بأي شيء ، داعياً الجميع للمسارعة بأخذ اللقاح.