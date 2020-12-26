شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وزير الداخلية يتلقى لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تلقى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم الجمعة، الجرعة الأولى من لقاح "فايزر – بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وبين مقطع فيديو لحظة أخذ وزير الداخلية حقنة اللقاح في المركز المخصص لذلك.

وكان ولي العهد ورئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان قد تلقوا اللقاح.