شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وزير الداخلية يتلقى لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تلقى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم الجمعة، الجرعة الأولى من لقاح "فايزر – بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا المستجد.
وبين مقطع فيديو لحظة أخذ وزير الداخلية حقنة اللقاح في المركز المخصص لذلك.
وكان ولي العهد ورئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان قد تلقوا اللقاح.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. وزير الداخلية يتلقى لقاح كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.