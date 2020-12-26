شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة مبتعث تحدثت عنه الصحف الإيطالية بسبب جهوده ضد "كورونا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

حظيت الجهود التي بذلها أحد المبتعثين السعوديين في إيطاليا لإنقاذ مصابى فيروس كورونا الجديد باهتمام عدة صحف إيطالية.

وقام الدكتور ناصر العبدالعالي، وفقا لـ"الإخبارية"، بالعمل على إنقاذ المرضى في مستشفى "كودونيو" ومستشفى "لودي" بشمال إيطاليا، الأمر الذى دفع السلطات الإيطالية للتمسك به داخل منشآتها الطبية.

وأكد المبتعث أن العمل شاق، ويعمل لمدة 12 ساعة يوميا بسبب زيادة أعداد المصابون بالفيروس ومنهم كوادر طبية، مضيفا أنه يستهدف العودة إلى الوطن بخبرات طبية، وذلك بعد انتهاء جائحة كورونا.