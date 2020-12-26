وزير الداخلية يتلقى لقاح كورونا (فيديو)

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تلقى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم الجمعة، الجرعة الأولى من لقاح “فايزر – بيونتيك” المضاد لفيروس كورونا المستجد.
وظهر وزير الداخلية في مقطع فيديو أثناء حقنه باللقاح في المركز المخصص لذلك.
وكان ولي العهد وعدد من المسؤولين قد تلقوا لقاح كورونا اليوم، منهم رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان.
Source akhbaar24.argaam
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