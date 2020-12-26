شاهد.. تركي آل الشيخ يتلقى لقاح كورونا المستجد

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تلقى رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، (اليوم) الجمعة، الجرعة الأولى من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا. وأظهر مقطع فيديو لحظة تلقيه اللقاح، فيما مازح الطبيب قائلا: “إن شاء الله ما تأثر على العقل”. وأشار إلى أنه لم يشعر بأي شيء، ودعا الجميع إلى المسارعة بأخذ اللقاح. Source akhbaar24.argaam





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