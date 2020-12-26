الأول عالميًّا في اكتشاف الثغرات الأمنية.. سعودي: تغلبت على التحديات وحققت حلمي

حقق طالب الدكتوراه بجامعة «مانشستر» في المملكة المتحدة، السعودي خالد الشمراني، المركز الأول في المسابقة العالمية Test-comp؛ وذلك في قسم «اكتشاف الثغرات الأمنية»، كما حقق المركز الثاني على مستوى جميع الأقسام.

وفي مداخلةٍ مع «الإخبارية»، قال الشمراني: «إن تلك المسابقة العالمية في اختبار البرمجيات، هي الأقوى في هذا المجال، والكثير من المطورين يسعون جاهدين إلى المشاركة فيها».

وأضاف: «المنافسون في هذه المسابقة من مختلف أنحاء العالم، والأدوات التي فزتُ بها، هي التقنيات المستخدمة في اكتشاف الثغرات الأمنية، وتعتمد على ثلاثة محركات وهي فريدة من نوعها».

وعن أبرز التحديات التي واجهته، قال: «الدراسة عن بُعد تؤثر بدرجة كبيرة، خاصةً على التخصصات العلمية والعملية التي تحتاج إلى مختبرات ومعامل لتنفيذ تلك التجارب. ولك أن تتخيل أن تجربة واحدة فقط تمتد بين يوم إلى يومين في السيرفرات الكبرى في جامعة مانشستر. أما أنا فاعتمدت على جهازي الشخصي، لإجراء تجاربي. ورغم مثل هذه التحديات فإنها كانت محفزة لنا حتى حققت الميدالية الذهبية».

وتابع: «أنا فخور بتمثيلي المملكة العربية السعودية، وأن أرفع راية هذا الوطن الغالي في محفل عالمي يتعلق بمسابقة اختبار البرمجيات. وأنتهز هذه الفرصة لأتقدم بالتهاني والتبريكات لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وللوطن الغالي ولكافة الشعب السعودي».

ووجه رسالة شكر إلى جهة عمله ممثلة في الدكتور بندر بن أسعد السجان، الذي طالما دعمه في جميع مراحل الماجستير والدكتوراه.

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