السعودية اليوم / المغرب تسجل 2329 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 10 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 25 ديسمبر 2020 م واس

سجلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 2329 حالة جديدة من الإصابات بفيروس

وأوضحت الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 40 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات منذ بدئ الوباء إلى 7170، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 391 ألف و920، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 29 ألف و103.

// انتهى //

23:24ت م

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الرباط 10 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 25 ديسمبر 2020 م واسسجلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 2329 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا ، ليبلغ العدد الإجمالي 428 ألف و193.وأوضحت الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 40 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات منذ بدئ الوباء إلى 7170، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 391 ألف و920، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 29 ألف و103.// انتهى //23:24ت م0092

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